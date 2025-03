Monreale, domani il funerale di Antonio Alongi

Monreale – Sarà trasferita oggi a casa la salma di Antonino Alongi, 55 anni, morto all’interno di una villetta di via Regione Siciliana, a Monreale, nei giorni scorsi.

Dopo il via da parte del pm che segue l’inchiesta, il corpo del l’operaio sarà restituito alla famiglia per la celebrazione del funerale che si terrà all’interno della sala del Regno dei Testimoni di Geova venerdì mattina.

In tanti, in seguito alla tragedia, hanno voluto rendere omaggio all’uomo, scomparso a causa di un incidente sul lavoro per cause ancora da chiarire. Una caduta, un malore? Queste le risposte che si attendono dall’esito dell’esame autoptico. Intanto continuano le indagini dei Carabinieri.