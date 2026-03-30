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La Monrealbike Racing Team fa bottino pieno al Granfondo Valle dei templi, ottimi piazzamenti per l’intero team normanno!

Tra gli oltre 340 partecipanti il team monrealese riesce a distinguersi in uno scenario idilliaco
scritto da Walter Di Maria
1 Min Read

Ennesimo successo per il team monrealese che al Granfondo Valle dei templi riesce ad imporsi tra gli oltre 340 partecipanti in un percorso idilliaco, con la gara svolta all’interno della Valle dei templi di Agrigento. Si è trattato di una competizione di altissimo livello con il tracciato che portava gli atleti a tenere sempre un ritmo altissimo per via delle salite brevi e secche in pendenze che superavano il 20%. La Monrealbike Racing Team si è fatta notare da tutta la Sicilia grazie agli ottimi piazzamenti: Manuel Oddo 5º assoluto e 1º di categoria, Mirko Minasola 16ª assoluto e 3º di categoria, Santo Oddo 23º assoluto e 3º di categoria, a seguire Gerry Lupo e Pietro Minasola. Fondamentale l’aiuto e il supporto di Enzo Minasola e Roberta La Corte, sempre presenti a sostegno del team. Adesso tocca prepararsi alla tappa di Erice che si terrà dopo le festività Pasquali. Di seguito qualche scatto della gara.

 

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