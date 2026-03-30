Monreale, approvata la “rottamazione quinquies” per i debiti tributario, Battaglia: “Amministrazione vicina ai cittadini”

Monreale,– Il Comune di Monreale è tra i primi in Sicilia ad aver approvato il regolamento per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, relativi ai tributi locali e alle entrate patrimoniali, in attuazione della legge 28 dicembre 2023, n. 213.

«La “rottamazione quinquies” rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Monreale per regolarizzare la propria posizione debitoria e ripartire con maggiore serenità» – ha dichiarato l’Assessore Battaglia – «ancora una volta l’Amministrazione dimostra di essere al fianco dei cittadini e non una controparte».

Il regolamento consente ai contribuenti di definire i propri debiti con condizioni agevolate, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Per aderire alla “rottamazione quinquies” sarà necessario presentare apposita istanza entro i termini previsti.

Restituire serenità finanziaria ai cittadini rappresenta una priorità per l’Amministrazione. Grazie a questa misura, le famiglie che oggi affrontano difficoltà economiche avranno la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia e stabilità.

L’Assessore al Bilancio Battaglia tende a precisare che questa operazione è stata conclusa grazie all’impegno di tutta la Giunta e in particolar modo del sindaco Alberto Arcidiacono che sin dall’inizio ha condiviso e sostenuto l’iniziativa politica. Un ringraziamento va al Consiglio comunale e agli Uffici per la positiva e tempestiva conclusione dell’iter di approvazione.