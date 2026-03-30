Partinico, operazione antidroga dei Carabinieri: trovati due chili di marijuana in un garage, un arresto

Nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, i Carabinieri della Compagnia di Partinico, coadiuvati nelle fasi esecutive dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio nelle aree a maggiore sensibilità del circondario, finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica e al monitoraggio della circolazione stradale.

Nel corso dell’operazione, l’attenzione dei militari si è concentrata su un garage la cui presenza di sostanze illecite era stata segnalata con insistenza dal cane antidroga “Nadia”. Per accedere ai locali, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno proceduto all’apertura forzata della struttura. L’ispezione ha portato al ritrovamento di due sacchi sigillati contenenti circa un chilogrammo di marijuana ciascuno, oltre a ulteriore sostanza della medesima tipologia già riposta in diversi contenitori di vetro. Contestualmente, è stato sequestrato materiale professionale idoneo all’allestimento di una serra indoor per la coltivazione dello stupefacente. Le immediate indagini hanno consentito di identificare e arrestare il proprietario del locale, un 38enne di Partinico. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

Nel medesimo contesto operativo, l’attività di contrasto alla diffusione degli stupefacenti ha portato alla segnalazione alle autorità competenti di tre soggetti — un 44enne originario di Palermo, un 20enne e un 36enne entrambi di Partinico — sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

Sul fronte della sicurezza urbana, i Carabinieri hanno inoltre deferito in stato di libertà un 26enne di origini somale che, fermato per un controllo nei pressi di un esercizio commerciale, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina nascosto sulla persona.

Parallelamente, il monitoraggio delle arterie viarie ha permesso di individuare e denunciare un 41enne originario di Alcamo e un 30enne residente a Partinico, entrambi sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente, con l’aggravante della recidiva nel biennio.

Complessivamente, il dispositivo dell’Arma ha proceduto all’identificazione di 45 persone e al controllo di 22 veicoli, elevando diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. L’operazione conferma il costante impegno dei Carabinieri nel garantire legalità e sicurezza attraverso un’incisiva e capillare azione di controllo e prevenzione sul territorio.