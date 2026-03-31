Altri 3 punti per Pioppo Futsal nella 28ª giornata del Campionato di Serie C1, domani tocca all’Under 19 in semifinale play-off!

I gialloverdi di mister Basile escono vincenti dal parquet del Pala Don Bosco in occasione della 28ª giornata del Campionato di Serie C1 contro un ottima Polisportiva Real Sport Cefalù. Quello andato in scena è stato il primo di tre match molto delicati per il Pioppo Futsal che attualmente staziona in settima posizione a quota 42 punti e che deve necessariamente lottare con tutte le forze per staccare il pass per i play-off ancora matematicamente raggiungibili. Terzo apre le danze, a lui risponde Cassar e Barcellona sigla la prima rete in gialloverde davanti al proprio pubblico. Nella seconda metà di gioco invece gli ospiti pareggiano i conti nuovamente con Cassar e successivamente si portano avanti con capitan Vitrano. Nel finale ci pensa Ferrara a ribaltare la partita in favore dei gialloverdi e salendo quota 29 gol stagionali nel Campionato di Serie C1. Nel frattempo l’Under 19 allenata da mister Gumina ha terminato il Campionato Regionale e si è posizionata in quarta posizione nel Girone B; i giovani gialloverdi hanno così conquistato il pass per la semifinale play-off che si disputerà domani pomeriggio presso il campo “Sole Club 2” con calcio d’inizio previsto per le 18:45. Nota di merito al capitano dell’Under 19 gialloverde, Gabriele Terzo, che nel Campionato ha totalizzato ben 32 reti in 18 partite; il giovane calcettista ha commentato così il traguardo raggiunto e la sfida di domani che attende lui e i suoi compagni: “Le 32 reti sono frutto del duro lavoro svolto con tutta la squadra e dai mister; dedico questo traguardo a tutti coloro che mi hanno sempre supportato e spronato a dare sempre il massimo, spero di poter continuare a fare bene e divertirmi con i miei compagni. Domani sarà una sfida fondamentale per il nostro percorso, duri allenamenti e sacrificio ci hanno portato in semifinale, adesso dobbiamo dare qualcosa in più!”

