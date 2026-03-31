Festa al Comune, il ragioniere Enzo Battaglia va in pensione dopo 43 anni di servizio

Monreale – Cerimonia di saluto per il pensionamento di Enzo Battaglia, che conclude il suo percorso lavorativo dopo ben 43 anni di professione. La sua carriera è iniziata nel dicembre 1982, quando

vince il concorso nel corpo dei Vigili Urbani. Dopo anni trascorsi “sulla strada” al servizio diretto dei cittadini, ha anche vinto un concorso interno per il profilo di ragioniere, che ha segnato il suo passaggio negli uffici della Ragioneria comunale.

E’ stato un esempio di garbo istituzionale e gentilezza e altruismo, così come evidenziato dai colleghi e amministratori.

Alla cerimonia di saluto vi hanno preso parte i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale fra i quali il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, assessori, consiglieri che hanno espresso un profondo ringraziamento a Enzo per l’impegno instancabile e la passione dimostrata dal primo giorno di assunzione fino a oggi.