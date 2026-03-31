Politica

Monreale riceve 250mila euro dalla Regione per valorizzare il patrimonio UNESCO

Monreale accerta 250mila euro per valorizzazione patrimonio UNESCO. Contributo L.R. 1/2026 per eventi culturali e artistici nel territorio
scritto da Redazione
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Il Comune di Monreale riceve il contributo regionale di 250mila euro destinato alla valorizzazione culturale e artistica del territorio. Le risorse provengono dalla Legge di Stabilità regionale per il triennio 2026-2028, promulgata dal Presidente della Regione Siciliana. In particolare, la norma destina un contributo massimo di 250mila euro ai comuni nei cui territori insistono siti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’Umanità. Monreale rientra pienamente in questa categoria, dato che il suo straordinario patrimonio architettonico e artistico è parte integrante dell’Itinerario Arabo-Normanno, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’organizzazione internazionale.

Gli obiettivi della valorizzazione territoriale

Il finanziamento è stato destinato alla realizzazione di un cartellone di eventi artistici e culturali. L’amministrazione comunale intende utilizzare le risorse per promuovere iniziative e progetti che incentivino la valorizzazione del territorio monrealese.  I fondi consentiranno di sviluppare un programma ampio e articolato di manifestazioni dedicate alla preservazione e alla comunicazione del valore storico-artistico del territorio.

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