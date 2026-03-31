Cronaca

Monreale, rottamazione quinquies in 36 rate: ok all’emendamento di Russo (PD): “Più cittadini potranno mettersi in regola”

scritto da Redazione
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Monreale – Ieri il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi, un provvedimento importante che riguarda da vicino tanti cittadini.

“La proposta iniziale dell’amministrazione – afferma il consigliere comunale Sandro Russo (PD) – prevedeva condizioni che, di fatto, rischiavano di escludere proprio le fasce più in difficoltà: 18 rate e il pagamento del 20% del debito già alla prima scadenza rappresentavano un ostacolo concreto per molte famiglie. Per questo ho ritenuto necessario intervenire con un emendamento, che è stato approvato, introducendo criteri più equi e sostenibili: la possibilità di rateizzare fino a 36 rate e una prima rata ridotta al 10% del totale”.

Per Russo si tratta di “una scelta di buon senso che va nella direzione di una maggiore giustizia sociale, perché consente a più cittadini di mettersi in regola senza essere schiacciati da richieste economiche insostenibili.
Il voto favorevole dell’intero Consiglio comunale dimostra che, quando si mettono al centro i bisogni reali delle persone, è possibile trovare una sintesi condivisa nell’interesse della comunità. Continuerò a lavorare in questa direzione: rendere le istituzioni più vicine, più giuste e più attente alle difficoltà dei cittadini”.

Sandro Russo infine desidera ringraziare i dirigenti Mimmo Campanella e Bevilacqua per il lavoro svolto per raggiungere l’obiettivo.

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