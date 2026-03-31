Rocco Hunt al 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale: l’annuncio in anteprima

Monreale – Prende forma il cartellone per un anniversario che Monreale aspettava da tempo. Il 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso si avvicina e l’amministrazione guidata dal sindaco Arcidiacono sta lavorando senza sosta per costruire un programma all’altezza di una ricorrenza così straordinaria.

E la prima grande notizia arriva in anteprima: sul palco del 2 maggio salirà Rocco Hunt. Una notizia non ancora ufficiale, visto che l’amministrazione non ha ancora ufficializzato il programma della festa del SS Crocifisso. Una scelta che farà esplodere la piazza monrealese, perché il rapper salernitano è oggi uno degli artisti più amati e ascoltati d’Italia, capace di unire generazioni diverse con una musica che mescola rap, pop e sonorità mediterranee in modo irresistibile.

Chi è Rocco Hunt

All’anagrafe Rocco Pagliarulo, è nato a Salerno il 21 novembre 1994. Cresciuto nel quartiere popolare di Pasterna, si avvicina al freestyle già a 11 anni. Il grande salto arriva nel 2014, quando vince la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con “Nu juorno buono”, brano che segna la storia: per la prima volta un pezzo hip-hop si impone all’Ariston, aprendo la strada a una carriera costellata di successi e collaborazioni con i più grandi nomi della musica italiana.

Le canzoni che lo hanno reso una star

Impossibile non conoscere almeno una delle sue hit. “Nu juorno buono”, “A un passo dalla luna”, “Un bacio all’improvviso”, “Ti volevo dedicare” con J-Ax e BoomDaBash, “Caramello” e “Non litighiamo più” sono solo alcune delle canzoni che hanno dominato le classifiche e le radio italiane negli ultimi anni. Il suo genere è una fusione di rap e pop arricchita da sonorità mediterranee e influenze reggae, con testi che toccano temi profondi come l’amore, l’amicizia, la famiglia e la speranza.

Il 2 maggio a Monreale

La serata del 2 maggio rappresenta il culmine emotivo della festa, la notte in cui Monreale si raccoglie attorno alla sua devozione più antica prima della processione del 3 maggio, quando il simulacro del Santissimo Crocifisso percorrerà le strade del centro storico tra la commozione dei fedeli.

Avere Rocco Hunt su quel palco, in un’edizione così speciale, è una scelta che parla chiaro: il 400esimo merita il meglio. E il meglio sta arrivando.

Il programma completo della festa è ancora in definizione: nei prossimi giorni sono attesi ulteriori annunci.