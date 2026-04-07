A San Martino delle Scale si celebra la 68° festa di primavera: tradizione, natura e sapori locali

San Martino delle Scale si prepara ad accogliere la 68ª Festa di Primavera, in programma domenica 12 aprile 2026, un appuntamento ormai consolidato che richiama ogni anno visitatori e appassionati delle tradizioni locali. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Martino delle Scale e dalla Abbazia di San Martino delle Scale, con il patrocinio del Comune di Monreale, e si propone come una giornata all’insegna della condivisione, della cultura e della valorizzazione del territorio.

La manifestazione prenderà il via dalle ore 8.00 in Piazza P. Semeria con la realizzazione del tradizionale arco della primavera e l’apertura degli stand. Tra le attività in programma spazio al Baratto del Verde, un’iniziativa dedicata allo scambio gratuito di piante, fiori, talee e semi, pensata per favorire la socialità e diffondere la cultura del rispetto ambientale. A questo si affiancherà il laboratorio dei piccoli pollici verdi, un momento educativo dedicato ai bambini, che potranno avvicinarsi al mondo delle piante attraverso attività pratiche, imparando a seminare e prendersi cura del verde in modo semplice e divertente.

Alle ore 10.00, in Piazza Platani, si terrà la preparazione e l’addobbo dei tradizionali carretti siciliani “Castelluccio” di Monreale, accompagnati dall’esibizione del gruppo folkloristico “Annakamuni Picciotti” di Balestrate. Alle ore 11.00 è prevista la sfilata dei carretti e del gruppo folkloristico lungo le vie del paese, fino al ritorno in Piazza P. Semeria, uno dei momenti più attesi e suggestivi della giornata.

Alle ore 12.30, dopo la liberazione dei colombi da parte del Reverendo Abate Dom Vittorio Rizzone O.S.B., prenderà il via lo show cooking curato da Guddo Eventi e Catering, che proporrà degustazioni di mozzarelle, tuma e ricotta fresca, offrendo ai presenti un assaggio delle eccellenze casearie del territorio.

Durante la mattinata sarà inoltre possibile partecipare alla degustazione organizzata dalla Pro Loco di San Martino delle Scale, che offrirà un percorso tra i sapori tipici con pane, formaggi, olio, sfincione, biscotti e miele, valorizzando i prodotti della tradizione locale e il lavoro delle realtà artigianali del territorio.

Tra le presenze confermate anche Agricolmiele Battaglia, che porterà in degustazione il miele locale di San Martino, simbolo della produzione apistica della zona.

L’allestimento floreale della manifestazione sarà curato da G32 Piante e Fiori, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera primaverile con composizioni e decorazioni dedicate all’evento.

La Festa di Primavera si conferma così un’occasione per vivere il territorio tra tradizione, natura, folklore e sapori autentici, rafforzando il senso di comunità e promuovendo le eccellenze locali. Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi a una giornata pensata per tutte le età, tra cultura, convivialità e colori di primavera