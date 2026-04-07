Droga e alcol alla guida: raffica di arresti e denunce dei Carabinieri di Monreale

I Carabinieri del Gruppo di Monreale hanno condotto un’attività di controllo del territorio che ha interessato diversi comuni della provincia palermitana che ha permesso di conseguire 2 arresti e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti oltre a 1 denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e altri 3 deferiti per guida sotto l’influenza dell’alcool.

A Villabate, i militari hanno tratto in arresto un 23enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con oltre 50 grammi di hashish e materiale per il confezionamento presso la propria abitazione. Nel medesimo contesto operativo a Bagheria, è scattato un provvedimento analogo per un 45enne, residente in zona che, nonostante si trovasse già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, deteneva circa 100 grammi di hashish già suddivisa in dosi pronta per lo smercio.

Sempre nel territorio di Bagheria, un’azione sinergica tra i militari della locale Stazione e il personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” ha portato alla denuncia a piede libero di 3 persone, di 19, 24 e 48 anni, intercettati durante un servizio straordinario di perlustrazione notturna alla guida con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge, procedendo al ritiro delle patenti e al sequestro dei veicoli. Contestualmente, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura locale quali assuntori di stupefacenti poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish e cocaina.

L’attività è proseguita nel centro di Cefalù, dove un 22enne del luogo, è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di circa 10 grammi tra cocaina e hashish nei pressi dello scalo ferroviario, con il contestuale sequestro di strumenti per la pesatura della droga.

Nella medesima località, i militari del Radiomobile hanno inoltre denunciato un 27enne del luogo che, in evidente stato di alterazione, si è opposto con fare minaccioso a un controllo, rifiutando di esibire i documenti di identità.

Tutte la sostanza sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.

L’impegno dell’Arma nel territorio monrealese permane costante e serrato, con l’obiettivo di colpire i canali di approvvigionamento delle sostanze illecite e scoraggiare condotte contrarie alla pubblica sicurezza, assicurando così una convivenza civile serena e protetta per tutti i cittadini