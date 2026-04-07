Politica

La Vardera sulla strage di Monreale: “Regione si costituisce parte civile dopo la mia nota”

scritto da Redazione
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“Il 16 marzo scorso, dopo aver ricevuto sollecitazione da parte dei familiari che hanno perso la loro vita in seguito dalla drammatica strage di Monreale, scrivevo al presidente Schifani chiedendo che la regione si costituisse parte civile. Dopo qualche giorno il capo di gabinetto Sammartano mi rassicurava che dopo la mia nota avevano dato mandato in tal senso”. Lo afferma il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

“Oggi apprendo dalla famiglia che la regione si è mossa in tal senso. Un segnale concreto di vicinanza ad una famiglia che ha bisogno di non essere lasciata sola dalle istituzioni e, oggi, le istituzioni hanno dato un chiaro segnale. Ringrazio il presidente Schifani che ha accettato la mia proposta”.

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