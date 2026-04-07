Pioppo Futsal fuori dalla corsa play-off, i gialloverdi cadono in casa dell’Oratorio San Vincenzo in match combattuto fino all’ultimo!

Nello scorso weekend di futsal la squadra di mister Basile non è riuscita a portare a casa i 3 punti che servivano per rimanere in corsa e lottare contro la matematica per un posto nella griglia dei play-off. Sabato scorso i gialloverdi, difatti, hanno abbandonato il campo del 3 Stelle Club con il risultato di 5-3 in favore dei padroni di casa dell’Oratorio San Vincenzo. Nonostante ciò il Pioppo Futsal, da neopromosso nella massima serie regionale, si può considerare soddisfatto della stagione che si concluderà sabato con la 30ª giornata di Serie C1 con il Palermo Futsal 89ers a far visita ai gialloverdi. Mister Basile ha commentato così il match: “Partita ben giocata e lottata fino all’ultimo, abbiamo più volte sbagliato il colpo del ko dopo essere stati sempre in vantaggio. Un peccato non essere ancora in lotta per i play off, la vittoria ci avrebbe ancora fatto sperare per l’accesso al quinto posto ma i ragazzi hanno dato tutto e disputato un ottimo campionato. Ci faremo trovare più carichi e pronti il prossimo anno!”

Si ringrazia Matteo Cancemi per le immagini.