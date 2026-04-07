Monreale, pranzo di Pasqua per 70 persone in difficoltà: l’iniziativa della volontaria Tiziana Parisi

MONREALE – Ancora una volta la nostra concittadina Tiziana Parisi si contraddistingue per la sua incessante operosità di volontariato. Reduce la settimana scorsa delle giornate dedicate all’AIL e dopo il pranzo predisposto nello scorso Natale, ha voluto con tenacia ripercorrere le iniziative svolte in occasione delle festività pasquali presso i locali dell’Istituto Giacomo Cusmano (Boccone del Povero) di Monreale, messo a disposizione dalla responsabile Suor Anna e suor Andrea, in occasione della Santa Pasqua, offrendo con l’aiuto di altri volontari il pranzo natalizio dedicato ad alcune famiglie di disagiati della nostra cittadina (circa 70 persone).

Armatisi di buona volontà e soprattutto di pentole e mestoli i volontari hanno preparato un pranzo con i fiocchi e controfiocchi. All’evento ha partecipato anche in rappresentanza della curia monrealese Padre Don Luca Leone viceparroco della cattedrale che ha officiato prima del pranzo la Santa benedizione.

E’ stato un momento di convivialità che ha riunito persone che altrimenti avrebbero passato la Pasqua in perfetta solitudine. Grazie a Tiziana Parisi e ai volontari ma anche grazie alla generosità di numerosi cittadini che hanno voluto contribuire donando i beni di prima necessità, anche stavolta è stato dato un esempio di genuina solidarietà che in questi tempi bui illumina con un sorriso quanti giornalmente soffrono.

Oltre al coinvolgimento dei familiari di Tiziana, il marito Emanuele Noto, il figlio Rosario, i volontari Margherita e Viola Magnolia, Asmae Boulima originaria del Marocco che è venuta espressamente da Chiavari per questa occasione, il Prof Ludovico Modica che ha allietato la giornata con le sue composizioni alla pianola. Un contributo particolare è stato donato dal panificio di Felicia Tusa.

Tiziana ed i volontari tutti, armati di mestoli, pentole e padelle, hanno preparato un pranzo memorabile: antipasti vari cui spiccavano le uova sode condite, pane farcito con olive, pomodoro secco e formaggio, pasta con ragù, cosce di pollo al forno, salsiccia con patate al forno e per finire due meravigliosi dolci preparata da Tiziana: la classica cassata siciliana ed un parfait di mandorle,

Nella giornata di ieri ben 70 nostri concittadini hanno potuto trascorrere la giornata di Pasqua, gustando un ricco pasto, in un’atmosfera festosa e cordiale che per un giorno ha allietato le loro esistenze facendoli vivere in un ambiente familiare.

Che questi avvenimenti restino impressi nella memoria di ognuno di noi. Solamente se ciascuno, disinteressatamente, fa qualcosa senza aspettare che siamo le istituzione ad operare a favore della collettività, potremo veramente affermare che abbiamo contribuito all’edificazione di una società migliore