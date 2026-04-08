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Monreale parte civile nel processo per la strage: il Comune si fa portavoce del dolore dei suoi cittadini

scritto da Redazione
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MONREALE – L’ammissione della costituzione di parte civile del Comune di Monreale nel procedimento penale relativo alla strage del 27 aprile 2025 segna un passaggio fondamentale per la giustizia e per il territorio. Un risultato reso possibile grazie alla puntuale e professionale difesa tecnica curata dall’Avvocato Nicola Nocera, che ha permesso l’ingresso a pieno titolo dell’Ente nel procedimento.

La costituzione dell’ente è apparsa all’Amministrazione un atto dovuto verso l’intera cittadinanza. Con questa decisione, il Comune si fa carico di rappresentare ufficialmente nelle sedi giudiziarie lo sgomento e il dolore collettivo, offrendo una sede istituzionale alla paura di chi, a seguito di quei tragici eventi, ha smesso di sentirsi al sicuro persino dentro casa propria.

“L’ammissione ottenuta attraverso l’operato dell’Avvocato Nocera non è solo un passaggio tecnico, ma un atto di vicinanza ai cittadini”, dichiara l’Amministrazione. “Vogliamo che in aula risuoni la voce di una comunità ferita che chiede verità e sicurezza. Essere parte civile significa trasformare il senso di vulnerabilità in un’azione concreta per la legalità e la tutela del nostro tessuto sociale”. Il Comune di Monreale continuerà a seguire ogni fase del processo, ribadendo l’impegno costante a difesa della dignità e della serenità di ogni abitante del territorio.

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