Politica

Monreale, abbonamento gratuito per il trasporto pubblico urbano per gli under 20: riaperto il bando

scritto da Redazione
1 Min Read

L’Amministrazione comunale di Monreale annuncia la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative all’attivazione dell’abbonamento mensile gratuito per il trasporto pubblico urbano. L’iniziativa, finanziata in conformità alla Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025, mira a sostenere la mobilità giovanile e ad alleggerire le spese delle famiglie residenti.

Il beneficio è rivolto ai giovani cittadini che possiedono i seguenti requisiti:

  • Età: Inferiore ai 20 anni
  • Residenza: Comune di Monreale
  • ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a € 25.000,00.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Trasporti, Riccardo Oddo, che ha sottolineato l’importanza strategica del provvedimento: “Con la riapertura di questi termini vogliamo garantire la massima partecipazione possibile a una misura che riteniamo fondamentale. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato, offrire un supporto concreto alle famiglie in un momento economico delicato; dall’altro, incentivare i nostri ragazzi all’utilizzo dei mezzi pubblici, promuovendo una cultura della mobilità sostenibile sin dalla giovane età. Invitiamo tutti gli aventi diritto a presentare la domanda entro la scadenza fissata.”

Nessun commento

Ultime news Monreale

Monreale parte civile nel processo per la strage: il Comune si fa portavoce del dolore dei suoi cittadini
In Evidenza Politica
Strage di Monreale, fissata l’udienza per l’8 giugno
Cronaca In Evidenza
Pioppo Futsal fuori dalla corsa play-off, i gialloverdi cadono in casa dell’Oratorio San Vincenzo in match combattuto fino all’ultimo!
Sport
La Vardera sulla strage di Monreale: “Regione si costituisce parte civile dopo la mia nota”
Politica