Monreale, esumazioni ordinarie 2026: scadono i termini delle inumazioni in campo comune, avviso ai familiari

MONREALE – Il Comune di Monreale comunica alla cittadinanza che, nel corso del 2026, giungeranno a scadenza i termini previsti per le inumazioni in campo comune. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di polizia mortuaria, verranno pertanto avviate le operazioni di esumazione ordinaria.
Le operazioni riguarderanno i defunti per i quali è scaduto il periodo di inumazione in fossa. Si ricorda che, per questa tipologia di sepoltura, la legge non prevede la possibilità di prorogare l’utilizzo dello spazio.
L’Amministrazione invita i familiari dei defunti interessati a contattare tempestivamente l’Ufficio Cimiteriale per comunicare le proprie volontà circa la destinazione dei resti mortali (traslazione in ossario, loculo o altre soluzioni previste dalla normativa) e ad aggiornare i propri recapiti, qualora variati, per agevolare le comunicazioni ufficiali.
Laddove i familiari risultino reperibili, il Comune provvederà a inviare una comunicazione formale con la data fissata per l’operazione, con un preavviso minimo di 10 giorni.
Nota importante: in assenza di indicazioni da parte dei parenti entro la data stabilita, il Comune procederà d’ufficio all’esumazione. In tal caso, i resti saranno gestiti secondo quanto disposto dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti, con deposito in ossario comune.
Per consultare gli elenchi completi dei defunti interessati dalle operazioni del 2026 e per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile consultare l’avviso con l’elenco dei nominativi sul sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it
Città di Monreale – Area I Corpo di Polizia Municipale – Servizi Cimiteriali Via Venero, 1 – 90046 Monreale Tel. 091 6564425 / 091 6564677 Email: servizi.cimiteriali@comune.monreale.pa.it PEC: poliziamunicipale.monreale@pec.it