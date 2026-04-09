Due giorni di moda nel cuore di Monreale: l’11 e il 12 aprile Piazza Guglielmo è passerella a cielo aperto

Monreale si veste di eleganza e creatività. L’11 e il 12 aprile 2026, la splendida cornice di Piazza Guglielmo ospiterà la nuova edizione di Monreale Moda, patrocinata dal Comune di Monreale: un evento che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di moda e design, con la direzione artistica di Luca Lo Bosco, il gruppo di modelle L.L.B. Team e il coinvolgimento di tutti i parrucchieri di Monreale coordinati da Salvo Lo Coco.

Ad ognuno il suo stile: questo è il nome del brand che riunisce tutti i parrucchieri, nessuno escluso: Rosy Aloi, Salvo Lo Coco, Cristina Spinnato, Maurizio Cardella, Giuseppe Balsano, Lilly Di Liberto, Antonella e Rosaria Gorgone, Giovanni Salamone, Anna Mistretta.

Questi sono i professionisti che prenderanno parte a uno degli eventi più importanti, volto a celebrare il talento e l’innovazione: Moda Monreale, in collaborazione con Sicily Fashion Week (SFW), simbolo dell’eleganza e della creatività della città

Monreale Moda non è soltanto una sfilata, ma una vera celebrazione dell’eccellenza e dell’innovazione nel settore moda. L’evento vedrà la partecipazione di brand affermati e giovani talenti emergenti, offrendo una panoramica completa sulle tendenze del momento e sulle visioni più audaci per il futuro della moda.

Tra gli obiettivi principali della manifestazione c’è quello di sostenere le nuove generazioni creative, mettendo a loro disposizione una piattaforma per mostrare le proprie creazioni e farsi conoscere dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Il contest “Giovani Talenti”, organizzato da SFW e Confartigianato Imprese Sicilia, rappresenta un’opportunità concreta per i giovani designer di emergere e affermarsi nel panorama della moda.

Non si tratta solo di un appuntamento per gli appassionati del settore, ma di un momento di incontro e celebrazione dell’eccellenza. Piazza Guglielmo, con la maestosa presenza del Duomo normanno, sarà lo scenario ideale per una manifestazione che si preannuncia indimenticabile per tutti i presenti.

Le sfilate si terranno sabato 11 aprile dalle 18:30 alle 20:00 e domenica 12 aprile dalle 18:30 alle 20:00. I posti a sedere sono disponibili fino a esaurimento.