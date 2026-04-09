Potenziamento della rete elettrica: chiuse al traffico Via Palermo e Via Salita S. Gaetano per tutto aprile

MONREALE – Per consentire il proseguimento dei lavori di scavo per il potenziamento della rete elettrica di media tensione gestita da Distribuzione-Infrastrutture e Reti Italia, è stata emessa un’ordinanza dirigenziale che introduce limitazioni al transito e alla sosta in alcune aree del centro urbano. Gli interventi, che rappresentano la continuazione delle opere già avviate in Via Umberto I° e Via Salita S. Gaetano, si estenderanno anche a Via Palermo per il completamento dei lavori.

Le modifiche alla viabilità

Dal 10 aprile 2026 al 30 aprile 2026 (e comunque fino alla conclusione del cantiere) saranno operative le seguenti disposizioni:

Divieto di transito veicolare in Via Umberto I°, Via Salita S. Gaetano e in Via Palermo nel tratto compreso tra Piazzale Vittorio Veneto e Via Salita S. Gaetano, negli orari 09:00–14:00 e 15:30–17:00.

Divieto di sosta con rimozione forzata in tutte le vie sopra citate dalle 07:30 alle 17:00.

L’accesso sarà sempre garantito ai mezzi di soccorso e ai mezzi d’opera. Il transito dei residenti sarà assicurato al di fuori delle fasce orarie di chiusura.

La ditta esecutrice provvederà all’installazione della segnaletica temporanea, all’impiego di movieri per la gestione del traffico e alla predisposizione di sistemi semaforici mobili, ove necessario, per garantire la massima sicurezza di pedoni e automobilisti.

Si invita la cittadinanza a rispettare la segnaletica temporanea e a collaborare per contenere i disagi durante il periodo degli interventi, necessari per l’ammodernamento delle infrastrutture cittadine.