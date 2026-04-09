Strage di Monreale, la Presidenza della Regione Siciliana ratifica la costituzione come parte civile

La giunta, nel corso della seduta di oggi, ha ratificato la costituzione di parte civile della Presidenza della Regione Siciliana nel processo per la strage di Monreale avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2025. Durante l’udienza preliminare del 7 aprile, il gup del Tribunale di Palermo Marta Maria Bossi ha accolto la richiesta avanzata dall’amministrazione che aveva ottenuto, ancora prima, il via libera da parte dell’Avvocatura dello Stato.

«Abbiamo ritenuto doveroso rappresentare le istituzioni in sede processuale per una terribile vicenda che ha sconvolto la comunità di Monreale e tutta l’Isola. In questo modo, vogliamo anche dimostrare la nostra concreta vicinanza alle famiglie delle vittime e a quanti nel territorio si impegnano ogni giorno a favore della legalità», ha commentato il presidente della Regione, Renato Schifani.