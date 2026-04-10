Il teatro e la musica diventano di tutti: a Monreale partono i laboratori per ragazzi con disabilità al Cineteatro Imperia

Ha preso ufficialmente il via giovedì 9 aprile il progetto “La musica è di tutti”. Nella cornice del Cineteatro Imperia si sono tenuti i primi incontri dei laboratori dedicati all’inclusione sociale e culturale dei ragazzi con disabilità, segnando l’avvio di un percorso umano e artistico senza precedenti per il territorio.

Il progetto, che mira a rendere l’arte accessibile a chiunque, seguirà una programmazione articolata in due fasi: da aprile a metà giugno, poi da ottobre a dicembre, con un grande saggio finale previsto durante il periodo natalizio, dove i ragazzi potranno mostrare alla cittadinanza i risultati del loro impegno.

La giornata è stata dedicata alla reciproca conoscenza: i ragazzi delle Associazioni Convivi l’Autismo e Nati Due Volte e gli operatori della Casa della Musica, promotrice dell’iniziativa, hanno rotto il ghiaccio in un’atmosfera carica di emozione. Tutti i partecipanti si sono detti fiduciosi ed entusiasti di vivere questo importante spazio culturale, messo a disposizione dall’amministrazione comunale con il supporto tecnico della GTM Eventi.

L’avvio del progetto è stato accolto con soddisfazione dal Sindaco Alberto Arcidiacono e dall’Assessore alle Attività culturali Fabrizio Lo Verso, che hanno colto l’occasione per annunciare un’ulteriore novità volta a potenziare l’offerta inclusiva.

«Vedere il Cineteatro Imperia animarsi con l’energia di questi ragazzi è una vittoria per tutta la nostra comunità — hanno dichiarato —. Scommettiamo sulla cultura come strumento di riscatto e integrazione, trasformando questo spazio in una casa per tutti.»

«L’entusiasmo di ieri è solo l’inizio. Siamo lieti di annunciare che, parallelamente alla musica, prenderanno il via anche i laboratori di teatro con la Compagnia in Valigia. Le attività si terranno ogni martedì pomeriggio, seguendo lo stesso calendario (fino a giugno e poi da ottobre a dicembre). Vogliamo offrire una proposta multidisciplinare che permetta a ogni ragazzo di esprimere il proprio talento, che sia attraverso una nota musicale o un gesto sul palcoscenico.»

Con l’avvio di queste attività, il Cineteatro Imperia si conferma punto di riferimento non solo per la cultura, ma anche per la solidarietà e la crescita sociale della città di Monreale.