Ultima partita stagionale per il Pioppo Futsal, oggi al Pala Don Bosco arrivano gli 89ers per la 30ª giornata di Serie C1

Ultimo pomeriggio di futsal per i gialloverdi del Pioppo Futsal che scenderanno in campo al Pala Don Bosco di Palermo per la 30ª giornata del Campionato di Serie C1. I padroni di casa sono reduci dal ko esterno contro l’Oratorio San Vincenzo, che in quel del Campo 3 Stelle si è imposto per 5-3 la scorsa settimana al termine di un match sempre in bilico. Una sconfitta amara per i gialloverdi che hanno dovuto ufficialmente salutare la corsa ad un posto nella griglia dei play-off, accontentandosi della settima/ottava posizione in classifica. Per gli ospiti, invece, c’è ancora speranza per agguantare l’ultimo slot nella griglia play-off che attualmente è occupato dal Don Bosco Bonifato con 47 punti, mentre gli 89ers ne vantano 46. Quinario ha commentato così la stagione che sta per concludersi: “Sono molto contento del nostro percorso e spero di aver potuto dare il mio contributo. Dispiace non essere rientrati nella corsa play-off, abbiamo lottato fino alla fine ma non è bastato. Oggi affrontiamo un ottimo avversario in grado di mettere in campo davvero un bel gioco.”

Si prospetta un match interessante per definire quella che sarà la classifica finale del Girone A di Serie C1. Appuntamento al Pala Don Bosco di Palermo, con calcio d’inizio previsto per le ore 17:00.