Successo per la prima serata di “Moda Monreale 2026” al Complesso Guglielmo II

Monreale si conferma luogo di stile ed eleganza con il debutto della prima serata di Moda Monreale 2026. L’evento, tenutosi nella suggestiva cornice del Complesso Guglielmo II e patrocinato dal Comune di Monreale, ha registrato un’ottima risposta di pubblico, incantando i presenti con un mix di creatività e glamour.

A dare ufficialmente il via alla manifestazione sono stati i rappresentanti dell’amministrazione comunale: hanno portato il loro saluto istituzionale il sindaco Alberto Arcidiacono e gli assessori Salvo Giangreco e Nadia Battaglia, che hanno evidenziato l’importanza di eventi di tale prestigio per la valorizzazione del territorio e del talento locale.

Sotto la direzione artistica di Luca Li Bosco, la sfilata ha preso vita grazie alla professionalità delle modelle del L.L.B Team, che hanno interpretato con classe le collezioni dei prestigiosi brand protagonisti: Old River, Luan Fashion Store, il Centro Ottico Pisciotta e Sis Dandify.

Un ruolo fondamentale per la perfetta riuscita estetica dell’evento è stato svolto dal team di parrucchieri riuniti sotto il brand “Ad ognuno il suo stile”. Questo collettivo, che unisce l’eccellenza e l’esperienza di numerosi professionisti del settore, ha visto la partecipazione di: Rosy Aloi, Salvo Lo Coco, Cristina Spinnato, Maurizio Cardella, Giuseppe Balsano, Lilly Di Liberto, Antonella e Rosaria Gorgone, Giovanni Salamone e Anna Mistretta.

Il weekend dedicato alla bellezza prosegue. La kermesse continuerà domani, alle ore 19:00, con una serata dedicata al futuro della moda: in passerella sfileranno i giovani stilisti selezionati per l’atteso contest della Sicily Fashion Week.

L’appuntamento è fissato per domani sera. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti a sedere. Un’occasione imperdibile per scoprire i talenti emergenti e vivere ancora una volta la magia della moda a Monreale.