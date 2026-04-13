Roberto Lipari a Monreale il 26 aprile: in piazza per il festival che trasforma il dolore in cinema

Monreale si ferma a riflettere. A un anno dalla strage che ha sconvolto la città e l’intera Sicilia, la comunità monrealese sceglie la strada della cultura e dell’impegno civile per tenere viva la memoria delle vittime. Il prossimo 26 aprile alle ore 19:30, in Piazza Guglielmo II, andrà in scena “POV – Violenza ora parlo IO!”, il Festival del Cortometraggio sulla Violenza promosso dall’Arcidiocesi di Monreale e dalla Città di Monreale nell’ambito del Patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza tra le giovani generazioni.

Il cuore della serata saranno i cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole del Comune di Monreale: lavori nati in classe, pensati e girati dai ragazzi stessi, capaci di trasformare il dolore collettivo in racconto, testimonianza, denuncia. Un atto creativo che è anche un atto di coraggio civile.

A condurre la serata sarà Ruggero Sardo, mentre ospite d’eccezione sarà Roberto Lipari, volto noto del panorama televisivo siciliano. La giuria chiamata a valutare i lavori in concorso è composta da Stefania Blandeburgo, Roberto Lipari, Toti Mancuso, Beppe Manno, Gianpiero Pumo, Ignazio Rosato e Rosario Terranova.

L’evento, aperto alla cittadinanza, rappresenta un momento di partecipazione collettiva che la città non può permettersi di mancare.