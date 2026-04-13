Trasporto pubblico a Monreale: Amat comunica la ripresa delle corse da domani 14 aprile

MONREALE, 13 aprile 2026 – Svolta nella vicenda che ha tenuto i cittadini monrealesi senza trasporto pubblico nelle ultime ore: AMAT ha comunicato al Comune di Monreale che da domani riprenderanno regolarmente le corse verso il territorio comunale. L’annuncio arriva dall’amministrazione.

In merito alla recente interruzione delle corse AMAT, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Alberto Arcidiacono, era intervenuta con fermezza. L’Amministrazione vanta un credito certificato superiore al milione di euro nei confronti di AMAT S.p.A. «Non esiste alcun problema di natura economica da parte del nostro Comune» aveva sottolineato il Sindaco. «I conti sono solidi e i rapporti economici regolari; è semmai l’Azienda a dover rispondere delle pendenze verso l’Ente.»

Il blocco del servizio era derivato esclusivamente da una complessa interpretazione normativa legata a una circolare regionale sulla gestione del trasporto pubblico extraurbano. Tale competenza, per legge esclusiva della Regione Siciliana, spetterebbe ad AST, a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate ad AMAT dall’Assessorato Regionale ai Trasporti. Ad oggi, nonostante i ripetuti interventi istituzionali, tale nulla osta non è ancora formalmente pervenuto.

Per sbloccare lo stallo e garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, il Sindaco Arcidiacono aveva già richiesto la riconvocazione d’urgenza di una Conferenza di Servizi presso la Prefettura. Un pressing istituzionale che sembra aver prodotto i primi risultati concreti: la ripresa del servizio da domani rappresenta un segnale positivo, anche se la questione normativa tra Assessorato Regionale dei Trasporti, AMAT e AST resta aperta e dovrà essere definita in via strutturale per scongiurare il ripetersi di simili interruzioni in futuro.