Monreale, carta d’identità elettronica: orari potenziati da mercoledì 15 aprile per smaltire le richieste

MONREALE – In vista della scadenza definitiva delle carte d’identità cartacee, fissata per il 3 agosto 2026, l’Amministrazione Comunale di Monreale annuncia un significativo potenziamento dei servizi demografici per agevolare i cittadini nel passaggio al formato elettronico.

Per far fronte all’eccezionale incremento delle richieste e ridurre i tempi d’attesa, l’Area Affari Istituzionali Generali e Legali – Sezione Anagrafe ha disposto un’estensione degli orari di apertura al pubblico dedicata esclusivamente al rilascio della CIE (Carta d’Identità Elettronica).

A partire da mercoledì 15 aprile, i cittadini residenti potranno usufruire di nuove fasce orarie pomeridiane. Il servizio sarà attivo, previo appuntamento, nei seguenti giorni aggiuntivi:

– Mercoledì: dalle ore 14:30 alle 17:30

– Giovedì: dalle ore 14:30 alle 17:30

Per prenotare il rinnovo o il primo rilascio del documento, è necessario contattare i numeri messi a disposizione dall’Ufficio Anagrafe:

– 091 6564458

– 091 6564455

«Il nostro obiettivo è garantire un servizio efficiente e vicino alle esigenze della cittadinanza» dichiara l’assessore ai Servizi Demografici Patrizia Roccamatisi. «Con l’avvicinarsi della dismissione del formato cartaceo, abbiamo ritenuto doveroso intensificare gli sforzi del personale per assicurare che ogni cittadino possa ottenere il nuovo documento elettronico in tempi rapidi e senza disagi.»