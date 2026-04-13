SS. Crocifisso di Monreale, 400° anniversario: il programma del novenario dal 24 aprile al 3 maggio

Monreale – Nell’ambito delle solenni celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia Santa Maria Nuova – Santuario del SS. Crocifisso alla Collegiata rende pubblico il programma del novenario in occasione del 400° anniversario del SS. Crocifisso di Monreale. A partire dal 24 aprile, il percorso accompagnerà il cammino di meditazione spirituale verso il 3 maggio nel segno delle tre parole «croce», «umanità» e «speranza», che costituiscono l’ideale tematico — sotto il profilo teologico, simbolico e culturale — di quest’anno giubilare.

Per l’importante ricorrenza, diversi vescovi di Sicilia presiederanno le celebrazioni eucaristiche del novenario. L’apertura è fissata per il 24 aprile alle 18.30 in Collegiata con la santa messa presieduta da monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani. Il 25 aprile, sempre alle 18.30 in Collegiata, officerà monsignor Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù; il 26 aprile la celebrazione eucaristica sarà presieduta alle 19, sempre in Collegiata, da monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina. Nella stessa giornata del 26 aprile, alle 17.30 in cattedrale, l’arcivescovo di Monreale monsignor Gualtiero Isacchi presiederà la solenne celebrazione per il 759° anniversario della dedicazione della basilica cattedrale.

Dal 27 aprile le celebrazioni eucaristiche alle 18.30 in Collegiata saranno presiedute rispettivamente da monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo; il 28 aprile da monsignor Raffaele De Angelis, eparca di Piana degli Albanesi; il 29 aprile da monsignor Angelo Giurdanella, vescovo di Mazara del Vallo; il 30 aprile da monsignor Salvatore Di Cristina, arcivescovo emerito di Monreale.

Il 1° maggio in Collegiata la solenne messa sarà presieduta alle 18.30 da monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale, mentre i primi Vespri delle 19 del 2 maggio saranno presieduti da monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale. Il solenne pontificale del 3 maggio sarà infine presieduto alle 11 dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto delle Cause dei Santi.