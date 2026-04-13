Stop corse AMAT a Monreale, il Comune: «Nessun debito, siamo creditori per oltre un milione di euro»

MONREALE, 13 aprile 2026 – In merito alla recente interruzione delle corse AMAT nel territorio di Monreale, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Alberto Arcidiacono, interviene con fermezza per ristabilire la realtà dei fatti e tutelare l’immagine dell’Ente.

A differenza di quanto erroneamente ipotizzato in alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore, l’Amministrazione vanta attualmente un credito certificato superiore al milione di euro nei confronti di AMAT S.p.A. «Non esiste alcun problema di natura economica da parte del nostro Comune» sottolinea il Sindaco. «I conti sono solidi e i rapporti economici regolari; è semmai l’Azienda a dover rispondere delle pendenze verso l’Ente.»

Il blocco del servizio deriva esclusivamente da una complessa interpretazione normativa legata a una circolare regionale sulla gestione del trasporto pubblico extraurbano. Tale competenza, per legge esclusiva della Regione Siciliana, spetterebbe ad AST, a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate ad AMAT dall’Assessorato Regionale ai Trasporti. Ad oggi, nonostante i ripetuti interventi istituzionali, tale nulla osta non è ancora pervenuto.

Si tratta dunque di un ostacolo burocratico che richiede un immediato allineamento tecnico tra i tre enti coinvolti: Assessorato Regionale dei Trasporti, AMAT e AST.

Per sbloccare lo stallo in tempi rapidi e garantire il diritto alla mobilità dei cittadini monrealesi, il Sindaco Alberto Arcidiacono ha già richiesto la riconvocazione d’urgenza di una Conferenza di Servizi presso la Prefettura. L’obiettivo è superare le lungaggini amministrative e ripristinare immediatamente la regolarità delle corse, ponendo fine ai disagi per l’utenza.