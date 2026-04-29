Festa del Santissimo Crocifisso: nuove aree parcheggio e navetta gratuita

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in occasione della 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, è stato predisposto un piano straordinario per la mobilità, volto a migliorare l’accessibilità al centro urbano e ridurre il traffico nei giorni di maggiore affluenza.

In particolare, sono state individuate due nuove aree di parcheggio:

– un’area lungo la circonvallazione, all’altezza del civico 86 (Circonvallazione n. 86);

– un’area situata sotto la scuola Morvillo, in via Pio La Torre.

A queste si aggiungono le aree di parcheggio già disponibili:

– Torres

– D’Acquisto

– Piccolo Ranch

– Via Ignazio Florio

– Duomo

Tutte le aree di sosta saranno fruibili continuativamente da cittadini e visitatori.

Per agevolare ulteriormente gli spostamenti, è stato attivato un servizio navetta gratuito, operativo dal 30 aprile al 3 maggio, dalle ore 20:00 alle ore 01:00, che collegherà le aree di parcheggio con il centro cittadino.

Il servizio navetta seguirà il seguente percorso:

**Circonvallazione (area CCR) – Piccolo Ranch – Torres – D’Acquisto – Morvillo – Via Aldo Moro – Via Venero – e ritorno verso la Circonvallazione.**

L’Amministrazione invita la cittadinanza e i visitatori a utilizzare le aree di parcheggio dedicate e il servizio navetta, contribuendo a una gestione più ordinata e sostenibile della mobilità durante i festeggiamenti.