Monreale, 400 anni del SS. Crocifisso: oggi danza, rock e Sand Art animano il centro storico

Monreale – Entrano nel vivo i festeggiamenti per il 400° anniversario della Festa del SS. Crocifisso. La città di Monreale si prepara a vivere una giornata — quella di oggi, mercoledì 29 aprile — ricca di appuntamenti culturali e spettacoli dal vivo che coinvolgeranno le principali piazze del centro storico.
Il programma odierno offre un mix variegato di generi, dalla danza internazionale al rock italiano, fino alla suggestiva narrazione visiva con la sabbia.
Il programma di oggi, promosso dall’Ufficio Eventi del Comune di Monreale
Mercoledì 29 aprile
Ore 18:30 – Piazza Guglielmo II L’apertura pomeridiana è affidata allo spettacolo artistico di ballo “WORLD LATIN”: un viaggio ritmato che porterà i colori e l’energia delle danze latinoamericane.
Ore 20:30 – Largo Padre Pio Per gli amanti della musica dal vivo, l’appuntamento è con il rock show degli “EPV e poi vediamo”. La band proporrà i grandi successi della musica italiana in una serata tutta da cantare.
Ore 20:30 – Piazza Guglielmo II In contemporanea, la danza torna protagonista con l’esibizione della scuola “LA MAISON DE LA DANSE”, che presenterà un ricercato spettacolo artistico.
Ore 21:30 – Piazza Guglielmo II Uno dei momenti più attesi della serata: Stefania Bruno metterà in scena lo spettacolo di Sand Art “Le origini del SS. Crocifisso”. Attraverso la manipolazione della sabbia, l’artista racconterà visivamente la storia e la devozione che legano Monreale al suo Patrono.
Ore 22:20 – Piazzetta Vaglica La serata si concluderà in musica con l’intrattenimento live dei “MDM Live Music”, per un finale di giornata all’insegna del coinvolgimento e del divertimento.
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza e i turisti a partecipare numerosi per celebrare insieme questo storico traguardo dei 400 anni di tradizione, fede e cultura.