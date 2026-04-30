Festa del SS. Crocifisso a Monreale: oltre 84mila euro per Rocco Hunt in concerto il 2 maggio

Per la 400ª edizione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, Monreale avrà un ospite d’eccezione: Rocco Hunt si esibirà in concerto sabato 2 maggio 2026 a partire dalle 22:00 in piazza Guglielmo II. L’evento è organizzato dal Comune nell’ambito del programma celebrativo che si svolge dal 25 aprile al 3 maggio.
L’incarico è stato affidato alla società catanese Puntoeacapo s.r.l., unica agenzia autorizzata a negoziare le esibizioni live dell’artista in Sicilia per quella data. Il costo complessivo è di 84.700 euro IVA inclusa, finanziati con fondi regionali destinati ai comuni inseriti nell’itinerario Arabo-Normanno dichiarato patrimonio Unesco.
La scelta di Rocco Hunt, secondo quanto indicato nella determina dirigenziale firmata il 30 aprile, risponde alla volontà dell’amministrazione di abbinare alla tradizione religiosa un evento di richiamo popolare, capace di coinvolgere un pubblico ampio e di valorizzare turisticamente il territorio in occasione di una ricorrenza storica.