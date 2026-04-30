Festa del SS. Crocifisso a Monreale: parcheggi a pagamento anche di notte dal 30 aprile al 4 maggio

Per la 400ª edizione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, il Comune di Monreale ha istituito la sosta a pagamento nelle ore notturne in diversi parcheggi della città. La misura, approvata dalla Giunta il 29 aprile è in vigore dal 30 aprile al 4 maggio 2026, dalle 20:00 alle 8:00.
I parcheggi interessati sono: Torres, via Benedetto D’Acquisto, via Ignazio Florio, l’area Morvillo in via Pio La Torre e la nuova area a valle della Circonvallazione, accanto alla Scuola dell’Infanzia “Il Girasole”, individuata appositamente per far fronte all’afflusso straordinario di veicoli atteso durante l’evento.
Le tariffe notturne per l’intera fascia oraria sono le seguenti: 5 euro per le auto di non residenti, 2 euro per i residenti, 2 euro per i motocicli e 10 euro per i camper. L’area di via Pio La Torre prevede anche una tariffa diurna di 1 euro all’ora, dalle 8:00 alle 20:00.
L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è garantire il ricambio degli stalli e un utilizzo ordinato degli spazi pubblici durante i giorni della festa, che quest’anno celebra un’edizione particolarmente significativa.