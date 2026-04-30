Festa del SS. Crocifisso: navetta gratuita dai parcheggi periferici, ecco come funziona

Monreale – Per la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, il Comune di Monreale ha attivato un servizio navetta gratuito per agevolare gli spostamenti dei visitatori durante i giorni dei festeggiamenti. Il servizio è attivo dal 30 aprile al 3 maggio, dalle 20:00 all’1:00 di notte.

Le navette collegano cinque parcheggi periferici con via Venero, nel cuore di Monreale. I parcheggi serviti sono: Circonvallazione (di fronte alla Fattoria), Piccolo Ranch, Parking Torres, via Biagio Giordano 1 e via Pio La Torre.

Chi invece preferisce parcheggiare in autonomia senza usufruire della navetta può utilizzare tre aree aggiuntive: il parcheggio del Duomo in via Palermo 102, il parcheggio di Piazzale Candido e quello del Seminario in via Cappuccini 13. Queste aree non sono collegate al servizio navetta.

Il consiglio per chi arriva da fuori è semplice: lasciare l’auto in uno dei cinque parcheggi collegati e salire sulla navetta gratuita, evitando il traffico e i problemi di sosta nelle strade centrali, che durante i giorni della festa saranno particolarmente affollate.