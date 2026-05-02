Monreale, via Regione Siciliana chiusa dalle 15 di domani per i fuochi d’artificio della festa del SS Crocifisso

MONREALE – In occasione della festa del SS. Crocifisso, l’Amministrazione Comunale e il Comando di Polizia Municipale rendono note le disposizioni necessarie a garantire la sicurezza pubblica e il corretto svolgimento delle manifestazioni.

Per consentire le operazioni di accensione dei fuochi artificiali presso il Monte Caputo e tutelare l’incolumità dei numerosi fedeli e visitatori attesi, è stata emessa ordinanza che prevede le seguenti limitazioni al traffico in Via Regione Siciliana, dall’intersezione con via Vicinale San Martino fino all’intersezione con la Salita Badiella (area di accensione fuochi). La fascia oraria interessata va dalle ore 15:00 di domenica 3 maggio 2026 fino alle ore 01:00 di lunedì 4 maggio 2026, e comunque fino a cessate esigenze.

Le restrizioni saranno rese esecutive tramite la posa della segnaletica stradale temporanea.