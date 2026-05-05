Monreale, distrutti i vasi ornamentali di piazza San Castrense

Monreale – Durante i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, sono stati distrutti i grandi vasi in terracotta che arredavano piazza San Castrense a Monreale. Le anfore — spaccate, scheggiate, ridotte in frantumi — erano state posizionate alcuni anni fa dai percettori del reddito di cittadinanza.

Le immagini parlano da sole: le grandi anfore decorative, simbolo dell’arredo urbano della piazza, appaiono spaccate, scheggiate, ridotte a frammenti. Alcuni vasi sono stati letteralmente sfondati, altri presentano crêpe.

Quel che rende il gesto ancora più amaro è la storia di quei vasi. Furono posizionati in piazza San Castrense alcuni anni fa dai percettori del reddito di cittadinanza che avevano contribuito a rendere più bella la città. Un lavoro volontario, frutto di impegno civico, cancellato in poche ore di inciviltà.