Buca profonda in via Cavallacci: il Comune di Monreale risarcisce un motociclista

MONREALE – Si chiude con un accordo transattivo la vicenda di un incidente stradale avvenuto quasi un anno fa nel territorio monrealese. Il Comune ha infatti dato il via libera al risarcimento in favore di un cittadino che, nell’aprile del 2025, era rimasto coinvolto in un sinistro a causa delle cattive condizioni del manto stradale.

I fatti risalgono alla mattina dell’11 aprile 2025. Secondo quanto ricostruito dagli uffici comunali, l’uomo stava percorrendo via Cavallacci alla guida della sua motocicletta quando, all’altezza del civico 35, la ruota anteriore del mezzo è finita dentro una profonda voragine. L’impatto ha causato la caduta del conducente e ingenti danni materiali alla moto.

A supporto della richiesta di risarcimento, il proprietario del mezzo aveva presentato una dettagliata documentazione fotografica e le fatture delle riparazioni effettuate, per un ammontare complessivo di 2.370 euro. Per evitare un lungo e oneroso contenzioso giudiziario, le parti hanno optato per una soluzione transattiva. Dopo una prima disponibilità del motociclista ad accettare la somma ridotta di 1.800 euro, l’Ufficio Legale del Comune ha formulato una controproposta di 1.500 euro, comprensiva di spese legali.