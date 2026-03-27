Incidente in Largo Mario D’Aleo: chiesta condanna da 13 mila euro, il Comune di Monreale si oppone

MONREALE – Il Comune di Monreale ha deciso di resistere in giudizio contro una richiesta di risarcimento danni da quasi 14 mila euro. La vicenda trae origine da un sinistro avvenuto l’11 luglio 2025 in pieno centro cittadino.

La dinamica e la contestazione

Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 nei pressi di Largo Mario D’Aleo. A causare il sinistro sarebbe stata una deformazione del manto stradale, descritta come un’insidia non segnalata né delimitata. In seguito all’evento, la persona coinvolta avrebbe riportato lesioni fisiche con postumi invalidanti.

La richiesta economica complessiva avanzata nei confronti dell’Ente ammonta a 13.870,79 euro.

La posizione dell’Amministrazione

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha tuttavia deliberato di costituirsi in giudizio. Nelle premesse dell’atto viene evidenziato come il sinistro sia avvenuto in pieno giorno su una strada molto frequentata, suggerendo la possibilità di una responsabilità concorrente. Inoltre, il Comune intende mettere in discussione la quantificazione del grado di invalidità prospettato dal medico di parte dell’attrice.

L’iter legale

La difesa dell’Ente sarà affidata a un professionista esterno iscritto all’albo comunale, poiché la struttura organizzativa non prevede un avvocato interno. Per l’assistenza legale è stata stimata una spesa complessiva di 5.185,57 euro.

L’udienza di comparizione è fissata per il 30 giugno 2026.