La Consulta Giovanile organizza un evento informativo sul Servizio Civile, appuntamento giovedì pomeriggio presso la biblioteca comunale!

La Consulta Giovanile di Monreale organizza un importante appuntamento dedicato ai giovani e alle opportunità di crescita civica e professionale con focus sul Servizio Civile. L’iniziativa si terrà il 26 marzo alle ore 16:00 presso la Biblioteca comunale di Monreale, uno spazio simbolico di cultura e partecipazione, ideale per accogliere un confronto su un tema di grande rilevanza sociale. L’evento nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani sul Servizio Civile Universale, illustrandone i benefici, le modalità di partecipazione e le opportunità di crescita personale e professionale che offre. Il Servizio Civile rappresenta infatti un’esperienza formativa importante, che consente ai ragazzi di contribuire attivamente al bene comune, sviluppando competenze utili per il futuro.

A prendere la parola saranno diversi relatori qualificati, impegnati quotidianamente nel mondo della cooperazione e delle politiche giovanili:

Fabio Casamento, Presidente della Commissione Giovani Imprenditori di Confcooperative Sicilia

Daniele Amorosino, Direttore di Confcooperative Sicilia – sede territoriale di Palermo

Roberto Cubbeddu, Funzionario della stessa sede territoriale

Consuelo Camerino, Delegata regionale per il Servizio Civile Universale in Sicilia

Grazie ai loro interventi, i partecipanti potranno ottenere una panoramica chiara e completa su come accedere ai bandi, sulle attività previste e sul valore dell’impegno civico all’interno delle comunità locali. L’incontro si inserisce in un più ampio impegno di Confcooperative nel promuovere la partecipazione attiva dei giovani, favorendo percorsi che uniscono cittadinanza, lavoro e solidarietà. In un contesto in cui molti ragazzi cercano orientamento e opportunità concrete, eventi come questo rappresentano un punto di riferimento fondamentale.

Francesca Birchler, vicepresidente della Consulta Giovanile di Monreale, ha commentato così l’imminente evento: “In qualità di vicepresidente della Consulta Giovanile, desidero sottolineare quanto il servizio civile rappresenti un’opportunità fondamentale per i giovani. Non si tratta solo di un’esperienza formativa, ma di un vero e proprio percorso di crescita personale e civica, che consente di sviluppare competenze, senso di responsabilità e partecipazione attiva alla comunità. Proprio per questo abbiamo voluto organizzare questo incontro informativo: con l’obiettivo di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sull’importanza del servizio civile, avvicinarli al territorio e mostrare concretamente come ciascuno possa contribuire al bene comune. Crediamo fortemente che esperienze come il servizio civile siano uno strumento prezioso per costruire una cittadinanza più consapevole, solidale e partecipe, capace di generare un impatto positivo sia a livello individuale che collettivo.”

L’invito alla partecipazione è particolarmente rivolto a studenti, neolaureati e a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco con età compresa dai 18 ai 28 anni.