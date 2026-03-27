Nuove zone blu a Monreale: arrivano i parcheggi a pagamento in via Pio La Torre

MONREALE – La Giunta comunale di Monreale, presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha approvato l’istituzione di nuove aree di sosta a pagamento nel territorio cittadino. La decisione, formalizzata con la delibera n. 145 del 26 marzo 2026, mira a disciplinare il traffico urbano e favorire la rotazione dei veicoli in zone ad alta densità, garantendo al contempo una migliore gestione degli spazi pubblici.

Il provvedimento prevede l’individuazione di 56 nuovi stalli destinati alle autovetture (categoria M1). La zona scelta per l’estensione delle “strisce blu” è via Pio La Torre, un’area strategica per la viabilità locale. La sosta sarà regolamentata tramite parcometri e il controllo del rispetto delle norme sarà affidato agli ausiliari della sosta, ferma restando la competenza degli organi di polizia stradale.

L’amministrazione ha definito un piano tariffario agevolato per i nuovi parcheggi. La tariffa oraria è stata fissata a 0,50 euro. Il pagamento sarà dovuto esclusivamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie:

* Dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

* Dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Sabato, domenica e i giorni festivi la sosta rimarrà gratuita. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei frequentatori abituali della zona, è stata autorizzata l’emissione di un abbonamento mensile al costo di 20,00 euro.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica firmata dal Comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli, l’incremento dei parcheggi a pagamento si è reso necessario per bilanciare la recente riduzione di stalli liberi, dovuta alla creazione di nuovi spazi riservati ai disabili e ai servizi pubblici. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il fenomeno della sosta vietata e snellire la circolazione stradale, specialmente in un comune a forte vocazione turistica come Monreale.