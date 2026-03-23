“Rottamazione quinquies” anche a Monreale, ok in Commissioni: “Strumento di equità”

“La priorità deve essere la tenuta sociale ed economica del territorio”. Nel perseguimento di questo obiettivo, il Presidente della Commissione Bilancio, Pippo Lo Coco, ed il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Valeria Giardi, hanno esitato positivamente il Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali, che andrà in approvazione da parte del Consiglio Comunale, aderendo alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, secondo quanto previsto dalla Legge n.199 del 30.12.2025 (Legge di Bilancio 2026).

“La rottamazione non rappresenta un favore ma uno strumento di equilibrio amministrativo. È una misura concreta di rientro, di equità e di recupero reale delle entrate. Non è un favore, è una scelta di buon governo”, è la risposta che i Presidenti delle due Commissioni, unitamente all’Assessore, Nadia Battaglia, intendono dare ai cittadini monrealesi, in un momento storico gravato da instabilità economica.

La possibilità di definizione agevolata permetterà ai contribuenti di rientrare nella legalità e al Comune di incassare somme oggi ferme, riducendo il contenzioso e ricostruendo il rapporto di fiducia con la collettività.

In questo senso, il Comune di Monreale si è assunto un ruolo guida con l’approvazione del Regolamento che consente a contribuenti e imprese di regolarizzare le posizioni debitorie pagando l’importo originario e cancellando sanzioni e interessi accumulati.

La definizione agevolata riguarderà le ingiunzioni di pagamento emesse entro il 31 dicembre 2023, gli accertamenti esecutivi emessi sempre entro la stessa data, nonché i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al 1° gennaio 2024. Rientrano nell’ambito della definizione agevolata anche i debiti oggetto di dilazione di pagamento, nei limiti previsti dal Regolamento. I cittadini interessati dovranno presentare istanza, utilizzando la modulistica specifica messa a disposizione sul sito internet del Comune di Monreale. I Presidenti Lo Coco e Giardi, l’Assessore Battaglia invitano la cittadinanza a informarsi sulle modalità di adesione alla misura e sulle scadenze previste, rivolgendosi agli uffici competenti per ricevere assistenza e chiarimenti.