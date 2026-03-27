Trasporti, nasce la proposta per il collegamento diretto Monreale-Pioppo: “Basta disagi per i residenti”

MONREALE – Un passo decisivo verso l’efficientamento del Trasporto Pubblico Locale e il miglioramento della qualità della vita per i residenti della frazione di Pioppo. Il Consigliere Comunale Pippo Lo Coco, tramite un’interrogazione propositiva indirizzata al Sindaco Alberto Arcidiacono, ha riportato l’attenzione sulla necessità di istituire un collegamento diretto tra Monreale e Pioppo.

L’obiettivo dell’iniziativa, condotta in stretta sinergia con l’Assessore ai Trasporti Riccardo Oddo, è quello di attivare una linea che parta da Piazza Canale per raggiungere il capolinea al Bivio Fiore, attraversando interamente la frazione. “I cittadini di Pioppo affrontano ogni giorno enormi disagi percorrendo tragitti alternativi come via Acqua Park, via Caculla, via Pizzenti e via Giacalone,” dichiara il Consigliere Lo Coco.

“La nostra proposta punta a superare queste criticità sfruttando le clausole previste nel contratto di servizio con la Ditta Giordano.” L’iniziativa si configura come un atto di collaborazione verso il Sindaco Arcidiacono, con l’auspicio che si possa procedere rapidamente alla risoluzione di una problematica storica, garantendo finalmente un servizio di trasporto pubblico dignitoso e funzionale per l’intera comunità di Pioppo.