La Monrealbike Racing Team ancora vittoriosa nell’ultima uscita stagionale: conquistati tre podi dalla XCO di Santa Ninfa!

Altri tre podi per i ragazzi della Monrealbike Racing Team, in occasione della XCO di Santa Ninfa, organizzata all’interno del Bosco Finestrelle, gli atleti sono scesi nuovamente in campo per confrontarsi con tanti colleghi in uno dei percorsi più belli del campionato. Un percorso intenso, tecnico ma soprattutto curato sotto tutti i punti di vista, che ha messo a dura prova tutti i partecipanti.

Manuel Oddo e Mirko Minasola conquistano rispettivamente il 1° e il 2° posto cat. Élite Sport, mentre Santo Oddo sale sul 3° posto cat. Master 1, portando la Monrealbike Racing Team ancora una volta sul podio. Grande risultato anche per il giovane allievo Mattia Termini, che alla sua sola seconda gara riesce a posizionarsi 12° assoluto, dimostrando grinta e grande determinazione. Rammarico per il presidente Gerry Lupo che, a causa di un importante guasto meccanico, è stato costretto ad abbandonare la gara proprio a pochi passi dal traguardo, quando era in terza posizione di categoria e nelle primissime posizioni assolute. I ragazzi del team monrealese tornano a casa ancora pieni di adrenalina per questa incredibile competizione che ha permesso loro di conquistare grandi risultati e con la testa già alla prossima gara!

Di seguito una galleria fotografica degli atleti della Monrealbike Racing Team.