Pioppo Futsal ospite della regina Akragas: i gialloverdi fanno visita ai neo campioni di Serie C1, tra i convocati spicca il ritorno in campo di Barcellona!

Oggi pomeriggio i gialloverdi del Pioppo Futsal scenderanno in campo in occasione della 27ª giornata del Campionato di Serie C1, ad attendere i ragazzi di mister Basile i biancoazzurri dell’Akragas Futsal. I padroni di casa hanno conquistato con quattro giornate d’anticipo il titolo di Campioni del Campionato di Serie C1 – Girone A in occasione dell’ultima uscita stagionale in casa del Merlo C5, ottenendo il passaggio nel Campionato Nazionale di Serie B per la prossima stagione. I gialloverdi invece sono reduci dalla vittoria interna ai danni dello Sport Club Giudecca e adesso proveranno l’impresa sul parquet del Pala Green di Agrigento, con fischio d’inizio fissato per le 17:00.

Tra i gialloverdi spicca tra i convocati Gabriele Barcellona, a disposizione di mister Basile per la prima volta dal suo approdo in gialloverde e dopo un lungo infortunio: “Tornare in campo è una sensazione strana dopo i mesi passati infortunato, ritrovarmi tra i convocati mi rende molto felice e consapevole del fatto che l’infortunio sia ormai del tutto alle spalle. Mi sto trovando benissimo in questa avventura gialloverde: la società ha creduto in me consapevoli del mio infortunio e entrambi abbiamo aspettato il mio ritorno dopo un lungo recupero, per questo motivo ringrazio tutta la dirigenza per la fiducia nei miei confronti e spero di ripagarli sul campo!”, queste le dichiarazioni di Barcellona prima del match contro la regina Akragas.