Torna il bus turistico per Monreale: dal 1° aprile 5 corse al giorno da Palermo

Monreale – Dal 1° aprile torna il bus turistico che collega Palermo a Monreale: cinque corse al giorno per portare i visitatori fino al Duomo normanno, uno dei siti più straordinari dell’intera isola.

Per chi ama la Sicilia — e per chi la scopre per la prima volta — è una bella notizia. Il servizio di Palermo City Sightseeing riprende con l’arrivo della primavera, offrendo un collegamento comodo e scenografico tra il capoluogo e il comune dell’entroterra palermitano, famoso in tutto il mondo per il suo mosaico bizantino.

Le corse sono distribuite nell’arco della giornata per dare la massima libertà: puoi partire la mattina, visitare il Duomo con calma e tornare a Palermo nel pomeriggio, oppure organizzarti al contrario. Chi alloggia a Monreale può usare il bus per scendere in città e saltare sul circuito dei caratteristici autobus rossi scoperti. Il biglietto, infatti, include l’accesso alle due linee del centro storico di Palermo e alla linea stagionale per Mondello.