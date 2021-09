Monreale e il percorso Unesco, 4 eventi al Santa Caterina

Quattro appuntamenti a Monreale per valorizzare il percorso UNESCO Arabo-Normanno. Intanto grande apprezzamento ieri per la lezione magistrale sul Complesso Monumentale di Monreale dell’architetto Gaetano Renda.



Nell’ambito della rassegna “Settembre in Festival organizzata dal Comune di Monreale, presentata dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono nel corso di una conferenza stampa, l’Associazione Archeo Club Sicilia ODV, presieduta dalla professoressa Anna Capra ha proposto 4 iniziative inserite nell’ambito del percorso UNESCO, di cui la prima è stata presentata ieri pomeriggio al Santa Caterina dall’architetto Gaetano Renda che ha tenuto una magistrale lezione sul Complesso Monumentale di Monreale facendo un excursus storico dall’idea progettuale del Sogno di Guglielmo II.

Nel corso del primo incontro è stata privilegiata e focalizzata la tematica dell’Itinerario Unesco Arabo-Normanno. Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 20 settembre alle ore 17 negli stessi locali, dove il professore Franco Fazio parlerà di “Approccio Metodologico nel restauro musivo di epoca normanna a Palermo e Monreale. Martedì 22 alle ore 17.00 si terrà la Conferenza su: “Il Mistero del Castellaccio del Parco Normanno di Monreale”, con l’architetto Raffaele Savarese sempre al Santa Caterina. Infine, lunedì 27 alle ore 10.00 è previsto l’incontro di chiusura con la Conferenza “Iconografia del Potere nel sistema musivo della Cappella Palatina e del Duomo di Monreale con l’architetto Gaetano Corselli D’Ondes.

Selezionate per te Monreale, la Tassa rifiuti rimborsata al 100% ai cittadini virtuosi: via al progetto Remunero Sconti e premi ai monrealesi che pagano la Tari, fanno la differenziata e non hanno ricevuto multe di carattere ambientale. Scatta il protocollo d’intesa “Smart and Green Reward” tra Comune di Monreale e società Remunero. Così verranno garantiti premi agli utenti in regola con la Tassa rifiuti e ai cittadini... Terribile incidente a Monreale, 6 feriti tra cui due bambini Pauroso incidente questa notte a Monreale dove un’auto si è ribaltata in pieno centro città. Sono sei i feriti, tra cui due bambini. Attorno alle 4 di notte, un’auto, guidata da un giovane, si è schiantata contro un’Alfa 147 in via Palermo, la strada che conduce in piazza Vittorio Emanuele.... LEGGI ANCHE: Monreale tra le città del Cinema italiano, via al premio Ambiente