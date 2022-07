“Votiamo alle Presidenziali dei Progressisti”, il Pd Monreale con Caterina Chinnici

Il circolo del Partito Democratico di Monreale invita i cittadini vicini al campo progressista a partecipare alle Presidenziali che si svolgeranno il prossimo 23 luglio da cui verrà fuori il nome del candidato alle alezioni regionali della coalizione. Sono tre i nomi in campo, quello di Caterina Chinnici per il Pd, Claudio Fava per la rete Cento Passi e Barbara Floridia per il Movimento 5 Stelle.

“Noi del circolo di Monreale – dice a MonrealeLive il segretario cittadino del Partito democratico, Silvio Russo, invitiamo tutte le persone del campo progressista a registrarsi entro il 21 luglio alle Presidenziali, per poi partecipare in modalità online alla scelta del candidato alla presidenza della Regione Siciliana”.

A Monreale, infatti non sarà allestito alcun gazebo per le votazioni alle Primarie ma si potrà scegliere di recarsi a Palermo oppure di votare online sulla piattaforma appositamente organizzata dalla coalizione. “Ovviamente – aggiunge Russo – il nostro invito è di votare la nostra candidata Caterina Chinnici”.

Per votare online ci si deve registrare sul sito www.presidenziali22.it entro il 21 luglio alle 23:59. Sempre online, il 23 luglio si potrà votare dalle 8 alle 22. Per chi sceglierà di votare in presenza, saranno disponibili per il voto nella giornata del 23 luglio, 32 gazebo predisposti su tutto il territorio.