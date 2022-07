Monreale, le strade di Caputo e Caputello si rifanno il look: nuovo manto stradale

In ottemperanza alla programmazione dell’ufficio tecnico del Comune di Monreale, a seguito di alcuni sopralluoghi dei tecnici comunali, questa mattina sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e ripristino di via Monte Caputo e via Caputello.

“Le operazioni, svolte – spiega l’assessore Pupella, presente assieme al sindaco e al presidente del Consiglio comunale – serviranno a ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona. Gli interventi consistono nella scarificazione e ri-pavimentazione della sede stradale al fine di mettere in sicurezza la percorribilità dell’arteria”.

“Questi interventi – precisa Pupella – fanno parte di una programmazione di messa in sicurezza delle strade periferiche del territorio monrealese che nei prossimi giorni interesseranno altre vie”.