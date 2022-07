Camion investe e distrugge un balcone, paura in via Pietro Novelli

MONREALE – Un boato e la casa che trema. Momenti di paura questa mattina il via Pietro Novelli, a Monreale, a causa di un mezzo pesante che ha impattato contro un balcone di una palazzina.

Il mezzo, probabilmente per il fatto che l’autista del mezzo non si è accorto del balcone prospiciente la stretta via cittadina, ha distrutto parte del balcone. Dopo l’incidente il mezzo pesante è andato via.

Sul posto sono giunti gli uomini della polizia municipale di Monreale per i rilievi e per mettere in sicurezza l’area che è stata transennata.

Così, ancora una volta, via Pietro Novelli si conferma una strada altamente pericolosa non solo per la presenza di diverse auto posteggiate ai bordi della carreggiata ma anche per la velocità in cui diversi automobilisti la percorrono. Come se non bastasse, come abbiamo scritto ieri, è presente al momento un fiumiciattolo proveniente da un tubo fognario rotto.