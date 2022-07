Il monrealese Massimo Lanza vola in Serie A, c’è la firma con l’Empoli

Il giocatore monrealese Matteo Lanza, classe 2005, nel prossimo campionato di calcio giocherà in Serie A con la maglia del l’Empoli. Il gioiellino del Licata Calcio è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto della squadra toscana.

Nella prima squadra del Licata Calcio ha collezionato 17 presenze nel campionato nazionale di serie D, diventando il più giovane ad esordire con la maglia giallo, da domani sarà un calciatore dell’Empoli in serie A. Massimo Lanza è anche campione regionale Under 19 di serie D. L’anno scorso Lanza è stato anche inserito nella lista della rappresentativa nazionale italiana Under 17.

vinta nello scorso mese di Aprile, sbarcherà in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte dell’Empoli.

“È un profilo interessantissimo e un ragazzo d’oro”. Così il vice presidente e responsabile del settore giovanile del Licata Calcio, Danilo Scimonelli.

“Sono felicissimo, ringrazio l’Empoli per l’opportunità”, dice il giovane monrealese.