Monreale, Forestali e percettori del Reddito in azione in Fondo Pasqualino

MONREALE – Forestale e volontari a Monreale di nuovo in azione per il decoro delle strade e dei luoghi abbandonati. L’intervento questa mattina è stato richiesto dal’amministrazione comunale in via Pasqualino dove l’erba e i rifiuti avevano ormai preso il sopravvento.

Ad operare in sinergia stamani sono stati gli uomini del servizio Forestale e i volontari del gruppo Basta crederci, che è composto da percettori del reddito di cittadinanza e da semplici cittadini. Tra i forestali impegnati questa mattina in fondo Pasqualino i capo-squadra Elio Sciortino, Ignazio Mammina, Giovanni Lo Presti e gli operai Mario Sucameli, Vincenzo Messina, Giovanni Mangiapane, Salvatore Macaluso, Antonino Romano. Il gruppo di Basta Crederci è coordinato da Piero Faraci.

“Così ridiamo dignità ad un luogo abbandonato di Monreale – dice Piero Faraci a MonrealeLive -. Facciamo anche appello ai cittadini che vi abitavo di evitare di abbandonare i propri rifiuti e di mantenere i luoghi puliti”. Altri interventi sono previsti nel corso dei prossimi giorni.